«Ходил ходуном под кожей»: в теле Аниты Цой десять лет жил редкий паразит

Экзотический паразит долгие годы жил в организме Аниты Цой. Об этом певица рассказала в Youtube-шоу «Эмпатия Манучи». Однажды поп-звезда отправилась в Австралию, но пренебрегла наставлениям врачей и отказалась от предварительных прививок. В результате на отдыхе ее укусило местное насекомое.

«Вначале почесывалось как комариный укус. Но проходит время, я прилетаю в Москву и через несколько месяцев понимаю, что там внутри нечто начинает формироваться и шевелиться. Оказалось, у меня там личинка. Мне сказали, что это насекомое кусает буйволов, другой крупнорогатый скот и откладывает у них личинки. У меня была истерика! Это так страшно!» — поделилась артистка.

Из-за отличий организмов человека и буйвола подкожный паразит формировался у Аниты гораздо дольше, чем у животных — десять лет. На это время ей пришлось отказаться от ношения декольтированных платьев — на спине чуть ниже шеи у нее выпирал бугор. К тому же, он периодически двигался, чем пугал окружающих и мужа артистки.

«Он то застывал на несколько месяцев, то ходил ходуном под кожей. Так я понимала, что он растет», — с неприязнью вспомнила Цой.

Доктора запретили ей вырезать и двигать это существо прежде, чем оно сформируется. В противном случае паразит мог уйти в кровь. Врачи предупредили: он должен был обрасти коконом, а кокон — затвердеть. За десятилетие кокон вырос до размеров куриного яйца. Тогда певица пошла в клинику, где ей провели операцию. Паразита она заспиртовала и оставила себе на память. По ее словам, внешне он похож на муху.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анита Цой с мужем отметили жемчужную свадьбу «на дне океана».