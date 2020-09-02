Фото: Анита Цой с мужем отметили жемчужную свадьбу «на дне океана»
Знаменитость вместе с супругом в загородном доме создали настоящий подводный мир из красивой сказки.
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Фото, видео: Instagram @anitatsoy
Певица Анита Цой вместе с супругом Сергеем отпраздновали жемчужную свадьбу «на дне океана». 49-летняя знаменитость выложила в сеть фото, на котором показала подписчикам в Instagram самые яркие моменты торжества.
На кадрах видно, что загородный дом пары превратился в настоящий подводный мир из красивой сказки с полями из водорослей и кораллов, с морскими коньками, осьминогами и звездами, а также с ракушками, наполненными драгоценным жемчугом.
Анита Цой примерила на себя образ Русалочки, а ее муж стал Повелителем морей и океанов.
Певица отметила, что угроза распространения коронавируса отразилась на семейном торжестве. Ради безопасности родителей, «жемчужным» юбилярам пришлось воздержаться от приглашения друзей и коллег. На праздник позвали только родственников, которые были обязаны предварительно сдать тесты на COVID-19.
Кроме того, анализы сдали и сотрудники служб, которые были задействованы в подготовке мероприятия. В результате за полчаса до начала свадебной церемонии выяснилось, что виновники торжества остались без ведущего — его тест показал положительный результат.
«Пришлось ведущего отправить домой. Пригласили другого ведущего. Когда тот приехал и сдал тест, анализ снова показал „положительно“, и нам ничего не оставалось делать, как самим начать проводить торжество», — написала Анита Цой.
Знаменитость отметила, что она, как режиссер своей свадьбы, знала весь сценарий праздника наизусть. Ее супругу Сергею, наоборот, пришлось потрудиться и, в конечном итоге, показать великолепную импровизацию, которая сразила гостей наповал.
Анита Цой подчеркнула, что семья, которая проделала путь длинной в 30 лет способна преодолеть любую непредвиденную ситуацию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аниту Цой заподозрили в симуляции коронавируса.
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