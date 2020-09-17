Новое наводнение в Иркутске: чиновники признали свою вину
Из-за проливных дождей местная река Ушаковка вышла из берегов — под водой оказался дачный поселок.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Со стихией сейчас сражаются и жители Иркутска. Из-за проливных дождей местная река Ушаковка вышла из берегов — под водой оказался дачный поселок. Причем выяснилось, бедствие можно было предотвратить — это признают и местные чиновники.
Русло реки давно необходимо выровнять. Но пока каждый раз после ливня — наводнение, как по расписанию. По грядкам текут реки. Светлана Бобруенко все увидела.
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