Новое наводнение в Иркутске: чиновники признали свою вину

Со стихией сейчас сражаются и жители Иркутска. Из-за проливных дождей местная река Ушаковка вышла из берегов — под водой оказался дачный поселок. Причем выяснилось, бедствие можно было предотвратить — это признают и местные чиновники.

Русло реки давно необходимо выровнять. Но пока каждый раз после ливня — наводнение, как по расписанию. По грядкам текут реки. Светлана Бобруенко все увидела.