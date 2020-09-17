Восточный военный округ и Северный флот получат новейшее вооружение

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По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, до конца года в войска поступят более 500 единиц техники, включая ракетные комплексы «С-400» и «Бук-М1».

Фото, видео: ТАСС / Карпов Ладислав; 5-tv.ru

Войска Восточного военного округа получат новейшее вооружение. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства. Уже до конца года в подразделения поступят больше 500 единиц техники. В том числе — ракетные комплексы «С-400» и «Бук-М1». Особое внимание будет уделено и Северному флоту.

«В этом году он получит 179 единиц вооружения. Состав флота уже пополнили атомный подводный ракетный крейсер с баллистическими ракетами «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота Касатонов», морской танкер «Академик Пашин» и гидрографическое судно «Николай Скосырев», — сообщил Сергей Шойгу.

В Восточном военном округе так же активно развивается инфраструктура. Завершается модернизация причалов для современных подводных лодок, кораблей, строительство новых военных объектов и жилья для семей солдат и офицеров.

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