Восточный военный округ и Северный флот получат новейшее вооружение
По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, до конца года в войска поступят более 500 единиц техники, включая ракетные комплексы «С-400» и «Бук-М1».
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Фото, видео: ТАСС / Карпов Ладислав; 5-tv.ru
Войска Восточного военного округа получат новейшее вооружение. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства. Уже до конца года в подразделения поступят больше 500 единиц техники. В том числе — ракетные комплексы «С-400» и «Бук-М1». Особое внимание будет уделено и Северному флоту.
«В этом году он получит 179 единиц вооружения. Состав флота уже пополнили атомный подводный ракетный крейсер с баллистическими ракетами «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота Касатонов», морской танкер «Академик Пашин» и гидрографическое судно «Николай Скосырев», — сообщил Сергей Шойгу.
В Восточном военном округе так же активно развивается инфраструктура. Завершается модернизация причалов для современных подводных лодок, кораблей, строительство новых военных объектов и жилья для семей солдат и офицеров.
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