Двух человек сбили на тротуаре на Московском проспекте в Петербурге — видео
Один из участников ДТП с места аварии скрылся.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Двух человек сбила на тротуаре машина на Московском проспекте в Петербурге.
В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры, на которых видно, что у пешеходного перехода на пересечении Московского проспекта и Благодатной улицы водитель автомобиля черного цвета попытался перестроиться в крайний правый ряд, однако не заметил ехавшую в этом ряду машину и буквально вытолкнул ее на тротуар. В результате транспортное средство сбило двух пешеходов.
Водитель, спровоцировавший аварию, с места ДТП скрылся. Состояние пострадавших уточняется.
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