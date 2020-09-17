Двух человек сбила на тротуаре машина на Московском проспекте в Петербурге.

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры, на которых видно, что у пешеходного перехода на пересечении Московского проспекта и Благодатной улицы водитель автомобиля черного цвета попытался перестроиться в крайний правый ряд, однако не заметил ехавшую в этом ряду машину и буквально вытолкнул ее на тротуар. В результате транспортное средство сбило двух пешеходов.

Водитель, спровоцировавший аварию, с места ДТП скрылся. Состояние пострадавших уточняется.