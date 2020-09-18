Дрозденко уверенно заявил о появлении столицы Ленинградской области

Эфирная новость 17

Вновь избранный глава региона подчеркнул, что только после этого область сможет себя считать юридически полноценным субъектом.

Фото, видео: РИА Новости / Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области; 5-tv.ru

Александр Дрозденко вступил сегодня в должность губернатора Ленинградской области после победы на недавних выборах, набрав более восьмидесяти трех процентов голосов. Церемония прошла в Доме Правительства региона. Сейчас это резиденция в центре Петербурга. Но очень скоро администрация переедет в Гатчину.

«Любой субъект юридически полноценен тогда, когда у него есть столица. И хотя нас никто не обижает и не чинит препятствий в соседнем субъекте, нам комфортно с нашими соседями, мы понимаем, что, если мы хотим быть не только одним из лучших субъектов РФ, но и абсолютно самодостаточным субъектом, должна появиться столица», — подчеркнул губернатор.

Трогательный момент церемонии — Александр Дрозденко поблагодарил за поддержку свою семью. И попросил прощения, что не уделяет близким достаточно внимания, потому что много работает. Жена и дочь губернатора не смогли сдержать слез.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
75.19
0.26 88.63
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:08
В Польше и Литве опровергли слова Лукашенко о закрытии границ
1:52
Мирослава Карпович дерзко ответила Муцениеце на «особь женского пола»
1:36
Сакральная евробюрократия: парламент ЕС призвал усилить санкции против России
1:20
Дрозденко уверенно заявил о появлении столицы Ленинградской области
1:04
«Мамины глаза»: Иосиф Пригожин поделился с подписчиками секретами своей семьи
0:48
Новак оценил выполнение сделки ОПЕК+ странами-участницами в августе

Сейчас читают

День Захария и Елизаветы: Что категорически нельзя делать 18 сентября
Подруге Тарзана может грозить еще один тюремный срок
Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок