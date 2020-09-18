Дрозденко уверенно заявил о появлении столицы Ленинградской области

Александр Дрозденко вступил сегодня в должность губернатора Ленинградской области после победы на недавних выборах, набрав более восьмидесяти трех процентов голосов. Церемония прошла в Доме Правительства региона. Сейчас это резиденция в центре Петербурга. Но очень скоро администрация переедет в Гатчину.

«Любой субъект юридически полноценен тогда, когда у него есть столица. И хотя нас никто не обижает и не чинит препятствий в соседнем субъекте, нам комфортно с нашими соседями, мы понимаем, что, если мы хотим быть не только одним из лучших субъектов РФ, но и абсолютно самодостаточным субъектом, должна появиться столица», — подчеркнул губернатор.

Трогательный момент церемонии — Александр Дрозденко поблагодарил за поддержку свою семью. И попросил прощения, что не уделяет близким достаточно внимания, потому что много работает. Жена и дочь губернатора не смогли сдержать слез.