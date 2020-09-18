Сейм Латвии решил запретить георгиевскую ленточку за «имперскость»

Латвия стала вторым государством Европы, после Украины, в котором решили запретить «георгиевскую ленточку». Сейм поддержал в первом из трех чтений соответствующие поправки к закону.

В обосновании русофобии Рига даже копнула глубже Киева в истории. Так, если украинских радикалов бесит нынешняя популярность ленточки в «русском мире», то латышам мерещиться за оранжево-черными полосами «российская имперскость» со времен Екатерины Второй. В вопросе разбирался Андрей Захаров.

Дрожащими руками и не без помощи дочери, но на интервью с нами столетний ветеран из Риги надел георгиевскую ленту. После запрета носить советские форму и ордена. она это все, что осталось Степану Денисовичу.

«Это честь, заслуга, внимание и прочее! Я все время ходил с ленточкой. И даже в прошлом году и в этом. Даже с орденами видел людей на груди ничего. Ну а что тут такого? в этом же нет преступления?!» — недоумевает ветеран Степан Крот.

Нет пока. После того, как в Латвии прировняли советскую символику к фашистской — что Красная звезда, что Нацистский крест — парламентарии Сейма взялись за георгиевские ленты.

«Учитывая российскую экспансию на Украине, осуществление тоталитарной идеологии в отношении республик бывшего СССР, у Латвии есть основания считать георгиевскую ленточку, как угрозу для своих демократических основ и безопасности», — заявляет депутат сейма Латвии Артусс Кайминьш.

Для авторов поправок из партии «Национальное Объединение» георгиевская лента — напоминание о сложном для Латвии времени, поэтому ее надо запретить так же, как и форму нацистской Германии.

«Отношение к георгиевской ленте, это вопрос нашего самоуважения. Надо помнить, что ленту начали производить в XVIII столетии, в Российской империи, которая в те времена была. В 1796 году оккупировала Видземе, поставила под гнет латвийских жителей. Произошла руссификация, попадание в рабство, которые продолжались до XIX столетия», — поясняет свою версию истории депутат сейма Латвии Ритварс Янсонс.

Примерно в это же время под стенами сейма активисты, как обычно, выходят на очистку памятника Освободителям от надписей вандалов. Молодые активисты уверены — очередной удар радикальных националистов по символу Великой Победы имеет конкретную политическую цель.

«Запрет на ношение идет от того, что на 9 мая огромное количество людей собирается здесь, в парке Победы. Озабоченных националистов это коробит», — говорит член правления «Русский союз Латвии» Андрей Пагор.

«Своими запретами правящие латыши хотят лишить нас исторической памяти. Особенно детей», — добавляет Татьяна.

Для подрастающего поколения уже готовы свои символы и свои шествия — факельные, как некогда в нацистской Германии, и ежегодное чествование латышских ветеранов «вафен СС».

«Вновь взращенная молодежь, не имеющая своих корней, она становится более управляемая. Им вдалбливают о новых героях, новую аргументацию тех событий. И они на этом начинают жить и уже воспитывать своих детей», — говорит правозащитник Руслан Панкратов.

Главная задача властей Латвии сегодня — смешать в головах людей Советский Союз и фашистскую Германию в одно абстрактное понятие абсолютного зла. Главные герои современной Латвии — натренированные фашистами лесные братья. Националисты, которые боролись с красноармейцами и истребляли мирных жителей. И эти акценты расставлены так, чтобы молодым людям даже не пришлось делать выбор. За них его сделала нынешняя власть.

«Большая глупость, конечно, запрещать то, что, наверное 100 лет носили. Ленточки то есть», — говорит ветеран Степан Крот.

Эксперты говорят, что такие социальные эксперименты осознанный удар направленный на русскоязычное население, составляющего сейчас треть всех жителей Латвии и почти половину Риги. Но русские сдаваться не собираются.

«Мне кажется, что борьба с символом бесполезна. Защищать мы ленточку будем всегда и везде», — подчеркивает Андрей Пагор.

Закон о запрете георгиевских ленточек в Латвии ждет второй чтение. И скорее всего, такими темпами уже на будущее 9 мая люди в последний раз смогут прийти к памятникам Великой Отечественной войны с символом Победы на груди.