Грибное сафари: в глухих лесах гиды проводят необычные экскурсии

По стране набирает популярность новый и уникальный вид туризма — грибное сафари. Гиды водят по глухим лесам целые группы и учат собирать правильные грибы.

Идея оказалась настолько удачной, что на тихую охоту вместе с профессионалами выстраиваются очереди из желающих. В этом году леса переполнены грибами, поэтому за одну такую экскурсию каждый набирает полную корзину и не одну.

В грибной тур отправился и наш корреспондент Линар Гинатуллин.

«Вот это мы сегодня обязательно должны отправить в суп. Суп будет просто волшебным!»

Грибной тур только начался, а полкорзины уже заняли грозди упитанных опят. Но без помощи их вряд ли бы кто-нибудь заметил. Первое правило экскурсовода — искать нужно не только под ногами.

«Как на картинке. Целой семейкой. Красота, вкусные».

И таких важных деталей, которые ускользают от неопытных грибников — масса. Куда ехать на «охоту»? Какие грибы собирать можно, а какие нет? Для тех, кто не силен в грибном сафари, миколог Александр с коллегами и создали специальные туры.

«Суть экскурсии научить людей определять съедобные виды и не съедобные. Многие не знают, что в Ленобласти растет более 60 съедобных видов», — говорит грибник-экскурсовод Александр Плоцман.

Анна уже и не представляет поход в лес в ином формате. Привозят в гарантированно грибные места. Сомневаешься в качестве — уточняешь.

«В прошлый раз нас научили определять какие съедобные, какие нет. И сейчас уже чувствую себя уверенней. А то раньше с каждым грибом бежала, показывала», — делится впечатлениями Анна Григорьева.

Светлана училась грибной охоте у дедушки, еще в детстве. Поэтому тут в помощи не нуждается. Собирать грибы любит, но вот компании у нее нет, а в одиночестве ехать в лес не хочет. Страшно, да и места надо знать. А тут тебя еще и довезут. За трансфер, конечно, придется доплатить. На круг такая экскурсия обходится в полторы тысячи рублей.

«Познавательная экскурсия. Ну и прогулка по лесу. Потому что в этом году не удавалось сходить за грибами. Это практически первый раз», — рассказывает Светлана Яковлева.

Подберезовики, маслята, рыжики, лисички. Грибами в этом году лес просто переполнен.

«Грибов и вправду огромное количество. И срезая шляпку, одного гриба за другим. Можно увлечься и отстать от группы. Вот, к примеру, сейчас я совсем не понимаю, где нахожусь и где все участники экскурсии. Но грибники продумали этот момент. Чтобы не было заблудившихся, вот таким свистком, они обозначают свое место положение. Значит мне в ту сторону», — рассказывает корреспондент МИЦ «Известия» Линар Гинатуллин.

На сигнал стягиваются все участники экскурсии. У каждого полная корзина. Все собранное выкладывают на стол и начинается мастер-класс.

«Даже не рассчитывали на такое богатство. Здесь и подберезовики, и белые. А вот первый раз я собирала вот эти дождевики», — говорит Екатерина Хлудова.

Сортировку грибов организаторы называют разбором полетов. За длинным столом объясняют: надо ли чистить опята, стоит ли солить лисички, с чем жарить белый. Есть грибы, которые и вовсе готовить необязательно.

«Прям в сыром виде съедобный, серьезно».

«А можно попробовать?»

«Ну как?»

«Ну ничего, грибной такой вкус. На шампиньон похож».

Потом пробуют уже приготовленный на костре грибной суп. Для многих — это еще и возможность пообщаться.

«Попробовали два года назад сделать такой тур. Оказалось, что это действительно очень востребовано. То есть людям интересно. Есть определенный пробел в знаниях с одной стороны, с другой интерес», — говорит грибник-экскурсовод Сергей Яковлев.

Новый вид внутреннего туризма быстро распространяется по России. Грибные сталкеры водят желающих в леса под Казанью, Кировом, Липецком и Москвой. Правда, практически все такие туры организуют нелегально: без договоров, которые определяли бы, например, возврат денег за неудачный поход и без страховок на случай травмы или нападения диких животных. Привлечь к ответственности не получится даже если в корзине окажутся ядовитые грибы. А микологи среди гидов — большая редкость. Поэтому уже сейчас обсуждают необходимость сделать такие туры официальными.