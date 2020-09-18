Десять детей могли отравиться хлором в фитнес-клубе Петербурга
Пострадавших осматривают медики.
Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger
Десять детей могли отравиться в результате выброса хлора в фитнес-клубе Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в одном из спортивных сооружений на улице Ярослава Гашека. В настоящее время детей осматривают медики. Их состояние уточняется.
Читайте также
+11° 760 мм рт. ст.
62%
62%
75.03
-0.16 88.96
0.33
-0.16 88.96
0.33
Нашли ошибку?