Десять детей могли отравиться хлором в фитнес-клубе Петербурга

Десять детей могли отравиться в результате выброса хлора в фитнес-клубе Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в одном из спортивных сооружений на улице Ярослава Гашека. В настоящее время детей осматривают медики. Их состояние уточняется.