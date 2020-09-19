На перепутье: организаторы «Евровидения-2021» представили четыре сценария

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Светлана Шевченко
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Влияние на выбор окажет текущая на момент проведения эпидемиологическая обстановка.

На перепутье: организаторы «Евровидения-2021» представили четыре сценария

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev

В связи с постоянно меняющейся эпидемиологической обстановкой в мире в связи с пандемией коронавируса организаторы музыкального конкурса «Евровидение» представили четыре основных сценария проведения в 2021 году. Планируется, что он пройдет в столице Нидерландов Роттердаме, как изначально это должно было быть в 2020 году.

В первой версии предполагается традиционный формат — делегации стран-участниц, зрители в зале, а также посещение конкурсантами мероприятий в Роттердаме и его окрестностях.

Во второй версии на первый план выходит социальная дистанция, число членов делегаций и представителей прессы будет сокращено. Ограничения будут введены также в рамках мероприятий в столице и окрестностях.

В третьей версии сценария конкурса появляется лишь одно отличие. Если кто-либо из участников не сможет приехать из-за закрытых границ, то он сможет выступить из своей страны.

А четвертый вариант переносит все в ставший уже вполне привычным онлайн-формат.

Окончательно решение по выбору формата будет принято в начале 2021 года после оценки ситуации с COVID-19.

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