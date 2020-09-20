По сравнению с Европой в России ситуация стабильная. Вот цифры последних трех недель. Есть небольшой рост, но он не взрывной. Количество зараженных в субботу превысило отметку в шесть тысяч. Прирост говорит больше о том, что медики последовательно наращивают объемы тестирования. На данным момент более 42-ух миллионов россиян сделали анализы на COVID-19.

Вообще сейчас Россия находится на 39-м месте в мире по числу заболевших на сто тысяч населения. И не забывайте о тех, кто выздоравливает. В последнее время — свыше пяти тысяч человек ежедневно.

На этом фоне жизнь в страна постепенно возвращается в привычное русло. Что отрадно восстанавливаются экономические показатели. Как по всей стране, так и в отдельных субъектах федерации.

Так на этой неделе в Петербурге прекратился рост безработицы. Пик пройден и теперь еженедельно три тысячи горожан находят работу.

Город на Неве стал третьим регионом в стране наиболее пострадавшим от пандемии. Оно и понятно, миллионы жителей, тысячи предприятий. Но даже в такой сложнейшей ситуации Петербург не дрогнул. О том, как город противостоял коронавирусу и как мегаполис будет жить дальше в этих непростых условиях смотрите прямо сейчас.

В начале 2020-го года мы даже и представить не могли, какие испытания ждут нас впереди. Вряд ли главы российских регионов предполагали, что перейдут фактически на круглосуточный режим работы, столкнувшись с таким коварным, непредсказуемым врагом. Особую ответственность руководителей субъектов страны Владимир Путин обозначил сразу.

Мы встречаемся с губернатором Петербурга Александром Бегловым в детской больнице имении Раухфуса, сюда весной привозили юных пациентов с ковидом. Сейчас палата, к счастью, пуста.

«Здесь оценки дают жители, им решать, как город справился как руководство города справилось. Ну я хочу сказать, что мы не потеряли ни одного ребенка. Вот это первое да самое главное, как бы нам сложно не было трудно мы все равно прошли этот сложный путь и мы сделали все что могли», — подчеркивает глава города.

Жизнь в Петербурге этой весной, особенно на первом этапе, казалось замерла. И мы еще долго будем помнить непривычно пустые улицы во время самоизоляции. Но город продолжал жить. Тогда все силы бросили на мобилизацию системы здравоохранения. Более 20 городских больниц сразу включились в борьбу с COVID-19.

«Вот представьте себе, что нужно из 1000 коек который у нас были инфекционных в общей сложности если посчитать, из 850 врачей инфекционистов высокого класса, нужно было сделать 12000 коек и подготовить порядка 28,5 тысяч врачей, которые могли работать с ковидными больными. Это можно сравнить таким образом. это взять из торгового флота и сделать боевой флот», — рассказывает губернатор.

За несколько месяцев пандемии коечный фонд удалось увеличить кратно. На территории Ленэкспо возвели госпиталь, способный принять до двух с половиной тысяч человек. Петербург не стал бездумно калькировать Московский опыт, но внимательно изучив все что делали в столице на берегах Невы — внедряли свою систему борьбы с всемирным мором, с учетом местной специфики. И сейчас уже можно сказать она себя полностью оправдала. А петербургские медики спасли от коронавируса почти 30 тысяч человек.

«Это люди-герои. Я хочу сказать практически не было отказов. Вот люди просто приходили в палату за счет своего здоровья спасали людей. Они не обращали внимания на какие-то мелочи и просто-напросто спасали людей. Они выполняли свой долг прежде всего. Это вот поражало», — говорит Александр Беглов.

После нескольких месяцев напряженной борьбы с Ковидом, главрач больницы имени святителя Луки Сергей Попов наконец может позволить себе полностью сконцентрироваться на любимой хирургии. Тем более сейчас, когда при помощи городского правительства в клинике появился новейший операционный блок. Чтобы увидеть его своими глазами врачи приезжают со всей России, и даже из-за границы.

«Видите вот на ультразвуке, вот это опухоль. вот как кругляшок. вот это точка. вот это верхний полис почки. вот нам надо сюда сейчас зайти будет. Вот это все хозяйство открыть и дойти до опухоли. Мы ее отрежем»

Попов обивал пороги пытаясь выбить деньги несколько лет, но только в этом году получил то, о чем мечтал. Современные технологии позволяют выполнять сложнейшие операции за считаные минуты. Несколько бескровных проколов, видеокамера, 3D-экраны и раковая опухоль удалена.

«Я радуюсь, что мы как раз в такое время в такой команде и опять же время не простое, но мы многие вопросы закрыли. опять же ведь эти операционные не лично для моих докторов не лично для меня, это не Попов себе операционные строит и не Беглов, для Попова, там дал указание, понимаете. Это же для людей. Мы все-таки в Санкт-Петербурге живем».

Только в прошлом году в Петербурге открылись 16 новых объектов здравоохранения. На очереди еще несколько десятков.

По итогам прошлого года Петербург признан лучшим регионом для жизни в России. Оценивалось все — от уровня зарплат до состояния городских улиц. Александр Беглов признается, что ему лестна такая оценка, но это как ни странно, только лишь очередной вызов.

«И многие коллеги меня спрашивают, как так удалось? Я говорю благодаря жителям. У нас жители особые. Они тебе не пропустят ничего. Они очень требовательные, а раз они требовательные, то заставляют очень внимательно относиться к тем проблемам, которые возникают у власти, если власть отвечает на эти требования, то тогда и движение происходит вперед. Решаются какие-то проблемы, уходят какие-то вопросы, какие-о перспективы возникают».

Кабинет главы Петербурга в Смольном напоминает центр управления полетами или оперативный штаб. Мульти-экран во всю стену, куда ежесекундно выдается самая актуальная информация о жизни мегаполиса. Учтены всю нюансы — от работы транспорта до финансирования нацпроектов. Современные задачи требуют современных решений.

«Эпидемиологическая ситуация. Ну допустим. статистику на сегодня. сколько заболело, сколько выздоровело. Можно посмотреть заболеваемость пневмонией обязательно потому что это ходит рядом с ковидом, суточный прирост заболевания. ну вся информация абсолютно».

Некоторые посмеивались, когда губернатор завел страничку в Контакте. И поначалу упражнялись в остроумии в комментариях. Но большинство воспользовались этим каналом связи — по назначению, то есть рассказывали здесь о настоящих проблемах города, с которыми сталкиваются. В итоге за год здесь было отработано более 90 тысяч обращений.

Именно отработано, то есть все эти вопросы были решены. Эта страничка так и осталась вполне себе рабочим инструментом для решения повседневных задач. Социальная политика является одним из главных приоритетом в работе городского правительства.

Людям нужно создать такие условия, чтобы они спокойно строили свое будущее, создавали семьи и уверенно смотрели вперед.

226-й лицей. 1 сентября в новый корпус сюда пришли учиться 700 детей из Фрунзенского района. Это уже даже не школа в привычном понимании. Это целый образовательный город. Панорамные классы с самой современной начинкой, несколько бассейнов, в каждом классе интерактивные доски, даже собственная пекарня.

«Я выбрал технический профиль. Тобишь физмат, учиться в нем конечно очень сложно, но также очень интересно, а то что в школе есть современные технологии делают обучение еще увлекательнее и интереснее», — говорит ученик Костя Андроников.

После такой школы быстро привыкаешь к хорошему и учеба уже не кажется занудной и сложной. А как доказательство в этом году более шестисот Петербургских учеников набрали сто баллов на ЕГЭ. Это абсолютный рекорд за всю историю экзамена. Следующий шаг — высшее образование. Одна из лучших в стране система вузовской подготовки. Более 60-ти процентов петербургских первокурсников иногородние. На берега Невы едут за знаниями….

«Все научные школы собрались у нас это один из примеров да вот создания вот такого мощного кластера или допустим совместно с университетом большим нашим университетом мы создаем новый тоже научный кластер, мы сейчас над этим работаем. это будущие перспективы. Созданы условия для научной деятельности тоже очень важно. Это огромный большой проект, который уже в будущем выстрелит и создаст новые рабочие места, новые возможности для нашего города».

А еще Петербург лучше всех готовит специалистов самых востребованных профессий — в сфере IT. Город экспортирует 20% всех компьютерных услуг России. Полторы тысячи компаний, где работают почти 60 тысяч специалистов. IT-столица. Олег Новиков родился в Петербурге, получил отличное образование, но, как и все молодые люди, очарованный рассказами о кремниевых долинах, уехал учиться в Америку.

Спустя несколько лет вернулся и только здесь смог реализовать себя и претворить в жизнь свой проект — уникальную систему распознавания лиц. Компьютер за секунду считывает полмиллиона параметров вашего лица. Ближайшие аналоги — китайские и американские пока научились фиксировать не больше 50 тысяч параметров.

Применять можно где угодно — например пропускные системы. Никаких карточек, прикосновений, контакта. В эпоху ковида бесценная разработка. Теперь у молодого изобретателя и бизнесмена заказы от крупнейших российских корпораций.

«Очень много действительно возможности есть институты ИТМО Политех ЛЭТИ там очень хорошие кадры. мы с ними взаимодействуем общаемся получаем огромное удовольствие, тоже от работы студентов принимаем на стажировку так что очень много возможностей на сегодняшний день», — говорит IT-разработчик Олег Новиков.

Комфортный город, понятие, ставшее для нас привычным. Мы не хотим стоять в пробках, не желаем тратить часы на дорогу. Александр Беглов уже озвучил задачу на пять лет — доступность из любой точки города до метро не более 20-ти минут. А еще подписано беспрецедентное соглашение с РЖД. Грузовые поезда вынесут за границы Петербурга. Новым видом общественного транспорта станут два железнодорожных полукольца. Электрички свяжут с метрополитеном. Цена вопроса 600 миллиардов рублей.

«Мы видим уже что железная дорога уже является транспортом будущего, прежде всего для пассажиров. Я с благодарностью хочу отметить, что Александр Дмитриевич, мы очень много на эту тему говорили, СПб город исторически сложившийся и вот вписать в такую агломерацию историческую новый вид железнодорожного транспорта было очень интересно. Мы проговорили как это можно сделать и в рамках концепции все описали», — поясняет председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров.

Или взять строительство высоко скоростной магистрали Петербург — Москва. РЖД за 5-6 лет готовы построить новейшую железную дорогу. Время в пути — два с половиной часа, быстрее Сапсана. Годовой пассажиропоток перевалит за 30 миллионов человек. В три раза больше, чем сейчас.

В ноябре прошлого года Владимир Путин открыл трассу М-11. Магистраль с говорящим названием «Нева». Свыше миллиона машин в месяц. Она соединила две столицы, но еще и резко улучшила транспортную ситуацию на юге Петербурга, а также повысила доступность пригородов.

Это все примеры того, что в Петербург вернулись инвестиции, а федеральные компании трезво оценивают потенциал города.

«Вот сейчас как раз в тот момент когда формируется скажем литерные поезд. вот такая большая огромная программа развития нашей страны и нужно попасть в этот поезд, а в этом поезде тоже есть и общий вагон есть и плацкарт есть и купе есть и СВ. сперва нужно попасть, а дальше уже эти программы они до 25-го до 30-го до 35 года, а дальше уже другие команды будут решать в каком вагоне они будут ехать, на сколько они смогут защитить интересы города и его жителей».

Метро — болезненный для Петербурга вопрос. Часто любят приводить в пример Москву, где по 5-7 станций в год открывают. Но надо понимать, что у нас совсем другие условия. Много воды, станции глубокого залегания. Поэтому решили начать со строительства депо «Южное». Одно из крупнейших в России. Вдумайтесь, это первый объект для обслуживания вагонов метро, построенный в Петербурге за последние 15 лет. С его вводом удалось открыть три новые станции. На этом работа не останавливается — на очереди еще две. А в ближайшие десять лет — почти три десятка.

«В принципе с учетом того что так как депо новое и коллектив еще формируется у нас очень большие перспективы и мы соответственно этому только рады, потому что наличие перспектив это всегда именно радует коллектив. это подстегивает работников для того чтобы у них могло в дальнейшем формироваться определенное мнение в части дальнейшего будущего депо. мы сами творцы своего труда».

Петербург — визитная карточка российского туризма. Важно сохранить наследие Петра Великого и аккуратно интегрировать современные пространства. Поэтому власти ведут планомерную работу по развитию городской среды. В два с половиной раза увеличены расходы на благоустройство. Приведены в порядок свыше полутысячи дворовых территорий, парков и скверов.

А в самом центре совсем скоро появится Тучков буян. Зеленая зона, фонтаны, смотровая площадка и амфитеатр. Архитектурные решения будут характерны для классического стиля Петербурга. В прошлом году зеленый свет проекту дал Владимир Путин. Это место станет еще одним

Для Питера не жалко. Это не значит, что жалко для других регионов. Это к вопросу о том, что Петербург уникальный город. Исторический центр, фактически, музей под открытым небом, который уже получил второе дыхание и стремительно движется вперед. Ему нужна поддержка и это оправдано.

«Скажем так нужно работать. по труду понимаете. не по должности не по статусу а по труду, а наш город — город труженик и мы сегодня перечисляем большие средства в федеральный бюджет, мы сегодня являемся донорами. вот это наше право уже говорить о том что город тоже должен получать назад федеральные деньги, но их нужно уметь защитить. а никто никому ничего не обязан. президент поставил задачу что независимо где ты живешь качество жизни должно по всей стране быть в общем-то стандартам, понятным, ясным».

Все это говорит об одном — город в фокусе внимания федерального центра. Петербург уверенно возвращает себе некогда утраченный столичный статус, и превращается в динамично развивающийся мегаполис. Понимает это и губернатор, которому не надо напоминать про степень ответственности.

«Я сам житель этого города и живу в этом городе. я один из миллионов петербуржцев которые живут и работают в этом городе. я составная часть этого города поэтому мне что понимать. понимаешь себя понимаешь всех других, если бы не жил в этом городе у меня были бы большие наверное сложности или проблемы, а я люблю этот город, я живу в этом городе и понимаю его».

Петербург город особенный. Триста с лишним лет его биографии вместили столько событий, что хватит на тысячелетия. Здесь живут удивительные люди. Сейчас мегаполис делает еще один уверенный шаг вперед. Шаг в новый этап, новую эпоху, которая просто обязана стать еще одной определяющей вехой в развитии великого города.