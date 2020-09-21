Реконструкторы полностью воссоздали битву на Невском пятачке под Петербургом

Первой попытке прорыва блокады Ленинграда — знаменитой битве за Невский пятачок — исполнилось 79 лет. Одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны воспроизвели реконструкторы.

Четыре сотни человек с точными копиями оружия и техники тех времен. Центральный эпизод — форсирование Невы. За уникальным представлением наблюдал Линар Гинатуллин.

Спустя 79 лет на левом берегу Невы около поселка Московская Дубровка снова не спокойно. Люди в немецкой форме изучают местность и готовятся к наступлению. По другую сторону солдаты Красной армии копают окопы и в последний раз проверяют оружие.

«Это винтовка Мосина, это карабин Мосина. Здесь несколько вариантов. Пехотка подлиннее, драгунка покороче», — поясняет командир клуба военно-исторической реконструкции «Доброволец» Дмитрий Лебедев.

Теперь это уже не боевое оружие, а его точная копия. И боевые действия — реконструкция одной из первых попыток прорвать блокаду Ленинграда. Здесь все как в 1941-м — техника, форма… даже первую помощь участникам оказывает военфельдшер. Только сейчас раны далеко не тяжелые.

«Ребята начинают готовить оружие. И всегда что-нибудь слетает. Это всегда рассечения, порезы. И мы оказываем им помощь».

Чтобы реконструкция была максимально похожа на настоящее сражение, участники словно актеры погружаются в роль. Кому-то пришлось научиться наматывать портянки, а кто-то за 20 минут до начала не перестает повторять тактику боя.

«8 сентября 1941 года немецкие войска, взяв Шлиссельбург, замкнули кольцо вокруг Ленинграда. Началась блокада. Тогда никто не знал, что она продлится 900 дней и ночей. Но прорвать ее в первый раз попытались в том же сентябре 1941-го. Но сил на это было крайне мало — много солдат погибло в боях на подступах к городу на Неве. Поэтому в бой бросили воспитанников школы боцманов с острова Валаам. Они совершили 50-километровый марш-бросок, форсировали Неву и сходу вступили в бой за плацдарм на левом берегу, известный всем как Невский пятачок. На этом месте им планируют открыть памятник», — гласит хроника.

«Здесь в 1941-м году был образован плацдарм, на котором юнги выполнили свой долг, от начала и до конца. В настоящее время, очень радостно что юнги нынешнего поколения чтут традиции», — говорит заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации Виктор Астапов.

В ночь на 20 сентября 115-я стрелковая дивизия на рыбацких лодках и самодельных плотах пересекла Неву и бросилась захватывать небольшой плацдарм на берегу реки.

«В атаку!»

Начались ожесточенные бои, развить успех которых советским войскам так и не удалось. Однако и немецкие части, истощенные в сражении, не смогли ликвидировать плацдарм.

Храбрость советских солдат удивляет даже здесь — на реконструкции боя. Они шли против вооруженной броневиками и пулеметами немецкой армии. Практически с голыми руками.

После финала сражения овации зрителей не смолкали. А участники не торопились покидать поле битвы.

«Не успел во вторую партию пройти понтон. Потому что застрял на берегу. Поэтому мы пробирались полем, зато все прочувствовали на себе. Тащили пулемет 66 килограмм», — говорит участник реконструкции из военно-патриотического клуба «Наш Политех» Артем Соловьев.

Та попытка прорвать блокаду была неудачной. Но Невский пятачок стал стратегическим плацдармом, который сыграл важную роль. И все 400 участников реконструкции показали зрителям, какую цену пришлось заплатить за победу.

«Хочется верить, что может хоть на долю секунды они поняли, что вот этот ковер из тел, который был сегодня на Невском пятачке. Это именно та цена победы, благодаря которой мы сегодня можем радоваться жизни и мирному небу», — подчеркивает председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» Павел Желтов.

Точные потери советских войск на Невском пятачке до сих пор неизвестны, по разным подсчетам они составляют от 50 до 200 тысяч человек. Но благодаря им немецкое командование было вынуждено усилить оборону за счет других участков фронта. И в феврале 1943-го именно удар в это ослабленное место прорвал блокаду.​