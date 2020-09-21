Юрий Стоянов назвал реальный размер своей пенсии

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Молодцова Анна
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Актер прокомментировал данные о том, сколько получают на заслуженном отдыхе популярные телеведущие страны.

Юрий Стоянов назвал реальный размер своей пенсии

Фото: ТАСС / Пресс-служба СТС

Актер Юрий Стоянов уточнил размер своей пенсии. Ранее в СМИ появилась информация о том, сколько получают на заслуженном отдыхе одни из самых популярных телеведущих страны, в том числе Леонид Якубович, Лариса Гузеева и Юрий Стоянов. Сообщалось, что бессменный ведущий «Поля чудес» получает порядка 53 тысяч рублей, Гузеева — около 55 тысяч, а звезда «Городка» — примерно 60 тысяч рублей в месяц.

В то время как и Якубович, и ведущая «Давай поженимся» категорически отказались комментировать появившуюся информацию, Стоянов в разговоре с URA.RU. уточнил обнародованные данные.

По словам актера, его реальная пенсия составляет 23-24 тысячи рублей в месяц. Все остальное — надбавки. Так, за звание народного артиста от мэрии Москвы Стоянов получает 30 тысяч рублей. Также определенную сумму денег артисту выплачивают на несовершеннолетнюю дочь и за госнаграды.

«Несколько тысяч рублей за то, что дочь несовершеннолетняя и еще какая-то маленькая надбавка за государственные награды. Со всеми надбавками мои выплаты составляют где-то 61 тысячу рублей. В следующем году дочке исполнится 18 лет, уже будет меньше», — сказал Стоянов.

Ранее 5-tv.ru писал, кому в 2020 году положены предпенсионные льготы.

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