Нарушитель не проскочит: Каршеринг в России заработает по новым правилам

Каршеринг заработает по правилам. В Госдуме готовят сразу несколько масштабных изменений.

Прежде всего, депутаты намерены разобраться с главной проблемой каршеринга - это использование чужих аккаунтов. Так поступают злостные нарушители ПДД. Покончить с этим можно, если организовать регистрацию в сервисах и приложениях каршеринга через портал Госуслуг.

Парламентарии предлагают повысить ответственность за нарушения ПДД. К примеру, за управление без прав придется выложить от 20 до 30 тысяч рублей. Сейчас размер штрафов в разы меньше - от пяти до 15 тысяч рублей. За пьяное вождение - лишение прав до трех лет плюс 50 тысяч рублей. Придется раскошелиться и за превышение скорости - штраф хотят увеличить в пять раз.

И еще одна норма - для каршеринговых авто предлагают ввести особые номера, чтобы безошибочно и быстро отслеживать их в транспортном потоке. В некоторых странах такая практика уже действует.