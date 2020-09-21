Момент ДТП с Infiniti и Mercedes в центре Москвы попал на видео
В результате страшной аварии едва не погибли несколько человек. Трое пешеходов на тротуаре оказались под колесами одной из иномарок.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, T.me @moscowmap
5-tv.ru публикует видео, на котором запечатлен момент ДТП в центре Москвы. На записи видно, как на пересечении Померанцева переулка и улицы Остоженка в районе дома 47 на большой скорости столкнулись Infiniti и Mercedes. В результате одна из иномарок сбила троих пешеходов на тротуаре. Один из них находится в тяжелом состоянии. Сейчас на месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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