Как правильно загадать желание в День осеннего равноденствия?

День осеннего равноденствия отмечается 22 сентября. Солнце пересекает экватор и переходит из северного полушария в южное. С этого времени дни становятся короче, а ночи — длиннее. В народе это время считают подходящим для различных гаданий и обрядов. Белорусское издание «Волковыск» рассказывает, как правильно загадать в этот праздник желание, чтобы оно сбылось.

Самым главным условием для исполнения загаданного остается сила веры и искренности человека. Если он сам сомневается в том, что его просьбу могут услышать, ничего не получится.

Вторым важным условием является положительная направленность желания: если кто-то кому-то желает зла, его мольбы не будут услышаны. Сам способ отправки своего запроса может варьироваться.

Так, верующие для исполнения заветного идут в церковь и молятся. Хорошо также поставить свечку своему святому. Другие люди предпочитают отправлять письма ко Вселенной: тогда послание лучше всего написать на бумаге и сжечь. При этом можно произнести заговор: «Чем быстрее мои желания в пепел превращаются, тем скорее в жизнь воплощаются». Другой способ отправки такой необычной «корреспонденции» — по реке или по ветру.

Можно и не прибегать к помощи бумаги, которая, как говорят, все стерпит. Тогда лучше изложить свою просьбу устно: нашептать на воду, на пламя свечи. Вода должна быть проточной и в прозрачном сосуде. После ритуала ее следует вскипятить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и нельзя делать в День осеннего равноденствия.