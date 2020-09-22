Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Кировской области

Три человека, в том числе один ребенок погибли и еще два пострадали в результате ДТП в Кировской области.

5-tv.ru

Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла на 80-м километре трассы местного значения Киров - Советск. Неподалеку от населенного пункта Верхошижемье столкнулись "Газель" и Ford Transit.

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Обстоятельства и причины случившегося уточняются. На месте дежурят экстренные службы.