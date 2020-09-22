Почему нельзя хранить пенсию на банковской карте? — отвечает эксперт

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Василий Заика
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По словам Михаила Когана, получатели страховых выплат могут стать заложниками ряда неприятных ситуаций.

Почему нельзя хранить пенсию на банковской карте? — отвечает эксперт

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в интервью агентству «Прайм» рассказал, почему нельзя хранить пенсию на банковской карте. По словам эксперта, россияне могут столкнуться с приостановкой выплат в случае, если не снимают собственные средства со счета на протяжении шести месяцев.

«Такое может произойти с гражданами, которые способны обойтись без подобных выплат от государства. К примеру, благодаря накоплениям или помощи детей. Закон таким образом защищает госфинансы от „лишних“ трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу в силу отсутствия окончательной автоматизации всех госфункций», — пояснил Михаил Коган.

Аналитик отмечает, что пенсионерам при подобной ситуации придется обращаться в территориальное подразделение фонда с заявлением о возобновлении выплат. Специалисты ведомства рассмотрят вопрос в течение пяти дней. В случае вынесения положительного решения интересы получателя страховой пенсии пострадать не должны.

Михаил Коган добавил, что российские пенсионеры также могут стать жертвами мошенников при условии передачи данных банковской карты третьим лицам.

Ранее 5-tv.ru сообщал о новой схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий».

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