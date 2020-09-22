У главы Алтайского края диагностировали COVID-19

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Светлана Шевченко
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Виктор Томенко ранее уходил на самоизоляцию после того, как у некоторых сотрудников его администрации был найден коронавирус.

У главы Алтайского края диагностировали COVID-19

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешел на дистанционное управление регионом после положительного теста на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Тест губернатора Алтайского края Виктора Томенко на COVID-19 показал положительный результат. В связи с этим глава региона с 22 сентября находится дома и проходит амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

Мероприятия с участием главы края на ближайшие две недели отменены. Сам Томенко призвал жителей региона соблюдать меры предосторожности и беречь себя и своих близких.

Известно, что ранее губернатор уходил на самоизоляцию в связи с обнаружением коронавируса у ряда сотрудников его администрации.

По статистике в Алтайском крае выявлено более 13 тысяч случаев COVID-19, выздоровели более 11 тысяч пациентов.

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