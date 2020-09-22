Сколько стоит гостайна в США: Сноуден согласился отдать доходы от продажи книги
Книга «Личное дело» вышла в сентябре прошлого года. Минюст потребовал отдать ему всю, что беглый сотрудник спецслужб на этом заработал.
Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Сколько стоят государственные тайны США — теперь можно назвать в точных цифрах. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден согласился выплатить Штатам свыше пяти миллионов долларов, заработанных с продажи своей автобиографии.
Книга «Личное дело» вышла в сентябре прошлого года. И этим, как утверждают в Вашингтоне, Сноуден нарушил обязательства «о неразглашении» государственной тайны». В частности, рассказал о массовой слежке спецслужбами США за простыми американцами. Представители Минюста США через суд потребовали выплатить все заработанные с книги средства. Сноуден дело проиграл, но его адвокат еще намерен оспорить решение суда.
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