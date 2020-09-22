Сколько стоит гостайна в США: Сноуден согласился отдать доходы от продажи книги

Эфирная новость 17

Книга «Личное дело» вышла в сентябре прошлого года. Минюст потребовал отдать ему всю, что беглый сотрудник спецслужб на этом заработал.

Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Сколько стоят государственные тайны США — теперь можно назвать в точных цифрах. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден согласился выплатить Штатам свыше пяти миллионов долларов, заработанных с продажи своей автобиографии.

Книга «Личное дело» вышла в сентябре прошлого года. И этим, как утверждают в Вашингтоне, Сноуден нарушил обязательства «о неразглашении» государственной тайны». В частности, рассказал о массовой слежке спецслужбами США за простыми американцами. Представители Минюста США через суд потребовали выплатить все заработанные с книги средства. Сноуден дело проиграл, но его адвокат еще намерен оспорить решение суда.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
76.27
0.23 89.48
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:50
Российские семьи начнут получать дополнительные выплаты на третьего ребенка
17:36
Видео: адвокат описал состояние отца «Тесака», прилетевшего за телом сына
17:36
Дрожь земли: в Иркутской области толчки ощутили в 367 населенных пунктах
17:35
А был ли мальчик? — Дочь Джоли впервые надела юбку после терапии по смене пола
17:27
Седина в бороду, а бес в экстрим: 90-летний москвич прыгает с высоты 200 метров
17:23
Сколько стоит гостайна в США: Сноуден согласился отдать доходы от продажи книги

Сейчас читают

«Спиногрызы атакуют»: Галкин показал утренние игры детей перед школой
Ушел в монастырь, но вернулся: что терзало погибшего в ДТП актера Жулина
Наташа Королева назвала истинного виновника скандала с изменой Тарзана

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок