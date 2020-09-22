Президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Белгородской области. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

Отмечается, что российский лидер принял отставку главы региона по собственному желанию. О намерении сложить полномочия Савченко сообщил 17 сентября. Указ был подписан 22 сентября и уже вступил в силу.

Отмечается, что Евгений Савченко получил сенатское кресло.

Евгению Савченко 70 лет. Он руководил регионом с 1993 года. В единый день голосования 10 сентября 2017 года он одержал победу на выборах губернатора, получив 69,29% голосов избирателей.