Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Белгородской области

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Алиса Маркова
Срочная новость 56

Евгений Савченко получил сенатское кресло.

Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Белгородской области

Фото: ТАСС / Евгений Силантьев

Президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Белгородской области. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

Отмечается, что российский лидер принял отставку главы региона по собственному желанию. О намерении сложить полномочия Савченко сообщил 17 сентября. Указ был подписан 22 сентября и уже вступил в силу.

Отмечается, что Евгений Савченко получил сенатское кресло.

Евгению Савченко 70 лет. Он руководил регионом с 1993 года. В единый день голосования 10 сентября 2017 года он одержал победу на выборах губернатора, получив 69,29% голосов избирателей.

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