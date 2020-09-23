В Брянской области ликвидирована крупная нарколаборатория, снабжавшая синтетическими наркотиками сразу несколько регионов страны. Организаторы преступного бизнеса задержаны. Об этом глава МВД Владимир Колокольцев сообщил на заседании Государственного Антинаркотического комитета.

«Налаженная схема позволяла получать ежесуточно около четырех килограммов наркотических средств, которые затем сбывались бесконтактным способом в ряде регионов Центрального федерального округа. В ходе обыска изъято почти 143 килограмма готовой к реализации синтетики», — отметил он.

По словам Колокольцева, с начала года ликвидировано порядка 140 подобных подпольных цехов.