Законопроект об ограничении возможностей коллекторов рассмотрели в Госдуме

Эфирная новость 30

Суть документа заключается в том, что изменить ситуацию, когда требования предъявляют не только к должнику, но и угрожают его близким.

Фото, видео: ТАСС / Вова Жабриков; 5-tv.ru

В Госдуме в первом чтении рассмотрели резонансный законопроект, который ограничит возможности коллекторов. Авторы инициативы намерены изменить парадоксальную ситуацию, когда требования предъявляют не только к должнику, но и угрожают его родственникам, соседям, коллегам по работе.

"Мы освобождаем третьих лиц любых граждан от необходимости взаимодействия с коллекторами, если они не являются должниками. Норма закона, которая нами предлагается, обеспечивает гарантированную защиту прав и членов семьи, в том числе, и соседей, и коллег, которые сегодня необоснованно подвергаются давлению со стороны коллекторов", - подчеркнула заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая. 

 И еще один документ должен пройти первое чтение - законопроект, который скорректирует налог на добавленный доход от добычи нефти и полезных ископаемых. Предлагаемые меры, по оценке правительства, приведут к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет - 237 миллиардов рублей в год. 

Читайте также

+9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.27
0.23 89.48
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:32
ВОЗ зафиксировала рекордный недельный прирост случаев коронавируса
1:24
Ринувшийся спасать Дакоту Лука Сафронов рассказал, как едва не загремел в тюрьму
1:05
Законопроект об ограничении возможностей коллекторов рассмотрели в Госдуме
0:51
День Петра и Павла Рябинников: что нельзя делать 23 сентября
0:43
Копия деда: Как выглядит и чем занимается внук Андрея Миронова?
0:29
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве и расчленении транссексуала

Сейчас читают

Кому отдали роль Михаила Ефремова в спектакле «Чапаев и Пустота»?
Адептами «секты Виссариона» оказались экс-барабанщик «Ласкового мая» и исполнительница хита «Мальчик мой»
Диетолог назвала ТОП-5 самых опасных продуктов для завтрака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок