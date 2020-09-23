Законопроект об ограничении возможностей коллекторов рассмотрели в Госдуме

В Госдуме в первом чтении рассмотрели резонансный законопроект, который ограничит возможности коллекторов. Авторы инициативы намерены изменить парадоксальную ситуацию, когда требования предъявляют не только к должнику, но и угрожают его родственникам, соседям, коллегам по работе.

"Мы освобождаем третьих лиц любых граждан от необходимости взаимодействия с коллекторами, если они не являются должниками. Норма закона, которая нами предлагается, обеспечивает гарантированную защиту прав и членов семьи, в том числе, и соседей, и коллег, которые сегодня необоснованно подвергаются давлению со стороны коллекторов", - подчеркнула заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая.

И еще один документ должен пройти первое чтение - законопроект, который скорректирует налог на добавленный доход от добычи нефти и полезных ископаемых. Предлагаемые меры, по оценке правительства, приведут к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет - 237 миллиардов рублей в год.