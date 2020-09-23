Видео: Машины раскидало по дороге после массового ДТП в центре Петербурга

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Сразу четыре автомобиля столкнулись недалеко от Летнего сада.

Фото, видео: globallookpress.com, 5-tv.ru

Четыре автомобиля попали в массовую аварию в самом центре Петербурга. Водитель легковушки не рассчитал скорость и собрал за собой еще несколько автомобилей. К счастью, никто серьезных травм не получил. Но из-за ДТП движение на Дворцовой набережной встало — пострадавшие машины разметало по всем полосам.

«Здесь невысокая скорость на этом участке была, а он видать несся. Снес сначала внедорожник. Внедорожник попал во вторую машину, вторая машина в третью — в мою», — рассказал один из участников аварии Евгений Гузанов.

Узнать, почему виновник аварии спровоцировал столкновение, не удалось. Как только его машина остановилась, мужчина вместе с пассажиром убежали. Их сейчас ищут полицейские.

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