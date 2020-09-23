Маленькая пакость большого человека: челябинский депутат обиделся на избирателей

В Челябинской области депутат проиграл выборы и по-детски отомстил своим избирателям. Несколько лет назад Владимир Курилов решил помочь жителям города Троицка и модифицировал местную колонку, подключив ее к электричеству. Однако, когда его не переизбрали, чиновник обиделся и решил наказать людей. Не просто отключил колонку, но и забрал кран, чтобы качать воду вручную.

О мелкой пакости, казалось бы, большого человека Анна Калачева.

«Выборы прошли и колоночка у нас исчезла».

С местной колонкой экс-депутат горсовета Троицка Владимир Курилов вот так по-хозяйски обращается уже почти десять лет. Из водонапорной ручной колонки он когда-то сделал автоматическую. Но сам модернизировал, сам же испортил. Как говорят местные жители — отомстил.

«С людьми нельзя так… С людьми надо по-человечьи, а не так, что вот меня не выбрали, я пришел, оторвал все и ушел».

Люди уверены — Курилов сам обрезал провода. Экс-депутат оправдывается — так жестоко поступить со своим детищем он не мог.

«Я приходил по вечерам. Смотрел ее, чтобы не дай бог, побежал вода и кого-нибуть ударило… Вот человек смеется…»

«Владимир Иванович, ну не рассказывайте сказки! Ну мы знаем, что при вашем участии, что вы помогали, но почему вы в данный момент так поступили?»

«Потому что я за эту колонку не отвечаю».

В местной администрации пояснили к колонке действительно бывший депутат отношения не имеет. Более того, она вообще не отмечена ни на одной схеме водоснабжения.

«За свой счет обеспечивал работоспособность колонки и оплачивал ежемесячно, чтобы люди могли пользоваться этой колонкой. То есть помогал жителям, избирателям своего округа», — поясняет начальник сектора по связям с общественностью и СМИ Управления информации и общественных связей администрации Троицка Ольга Старухина.

По сути, колонка была жестом доброй воли Владимира Курилова, когда он был еще при полномочиях. Тем более, что колонка была подключена к автомойке, которой владеет друг бывшего народного избранника. Казалось бы, с ним мог договориться и новый депутат, но вернуть все назад почему-то не получилось.

«Подошел к собственнику автомойки на что он мне сказал, что колонку отрезал Курилов. Он его друг и включать он ее не будет. Я предложил, что буду оплачивать, но он сказал что не будет», — говорит депутат собрания депутатов Троицка Лев Жвайкин.

Без воды в итоге остались жители нескольких улиц. В администрации уверены — люди сгущают краски. Неподалеку есть еще одна колонка. Вот только качество воды там оставляет желать лучшего.

«Эту воду вы прекрасно сами знаете, что пить-то не больно хочется. То она мутная, грязная, то коричневая», — говорит Любовь Москалева.

Поэтому люди так и переживают, что колонка Курилова — так ее называют — не работает. Скважину пробурили глубокую, вода там была чистая. Поэтому и заваливают нового депутата обращениями: наладить работу скважины. Хотя, кажется, ему будет проще пробурить новую.