Тимати купил новую квартиру и перебрался поближе к Ольге Бузовой

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Татьяна Меркер
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Анастасия Решетова показала шикарный дом рэпера, где он поселился после разрыва с ней.

Тимати купил новую квартиру и перебрался поближе к Ольге Бузовой

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Недавно модель Анастасия Решетова подтвердила слухи о расставании с Тимуром Юнусовым, более известным как Тимати. На своей странице в Instagram девушка поблагодарила рэпера за годы совместной жизни и отметила, что в их расставании не замешаны «посторонние люди».

Сообщение и разрыве, кажется, подогрел интерес поклонников к знаменитостям еще больше. Фолловеры стали активно следить за профилями экс-супругов в социальных сетях, пытаясь узнать, что же стало причиной окончания идеального романа.

В аккаунте Решетовой появилась фотография роскошного дома в ЖК «Снегири» близ МГУ. Квартиру там репер приобрел после ухода из Black Star и расставания с возлюбленной, сообщает сайт Teleprogramma.pro

Instagram @volkonskaya.reshetova

Стоимость апартаментов в этом жилом комплексе начинается от 45 миллионов, но для звезды это не такие большие деньги. По слухам, продажа прав на использование своих хитов принесла Тимати полтора миллиона долларов. К слову, по соседству от новой «холостяцкой берлоги» рэпера живет Ольга Бузова. В прошлом году телеведущая приобрела там 220 квадратных метров за 120 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фото Тимати навело фанатов на мысль о примирении с Решетовой.

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