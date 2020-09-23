Российский фрегат столкнулся с гражданским судном в проливе между Данией и Швецией

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Алиса Маркова
Срочная новость 196

По предварительным данным, пострадавших нет.

Российский фрегат столкнулся с гражданским судном в проливе между Данией и Швецией

Фото: ТАСС / Юрий Смитюк

Вооруженные силы Дании официально сообщили о столкновении российского фрегата со шведским гражданским грузовым судном ICE ROSE. ЧП произошло в проливе у Эресуннского моста между Балтикой и Атлантическим океаном, между Данией и Швецией. По предварительным данным, инцидент произошел из-за густого тумана, информация о пострадавших не поступала. Вооруженные силы королевства следят за ситуацией. На месте находится патрульное судно вместе со шведскими судами. Кораблю ICE ROSE оказывается поддержка, пока нет уверенности в его мореходных качествах. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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