Российский фрегат столкнулся с гражданским судном в проливе между Данией и Швецией

Вооруженные силы Дании официально сообщили о столкновении российского фрегата со шведским гражданским грузовым судном ICE ROSE. ЧП произошло в проливе у Эресуннского моста между Балтикой и Атлантическим океаном, между Данией и Швецией. По предварительным данным, инцидент произошел из-за густого тумана, информация о пострадавших не поступала. Вооруженные силы королевства следят за ситуацией. На месте находится патрульное судно вместе со шведскими судами. Кораблю ICE ROSE оказывается поддержка, пока нет уверенности в его мореходных качествах. Обстоятельства произошедшего уточняются.