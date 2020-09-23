Владимир Путин рассказал о смысле принятых конституционных изменений

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Светлана Шевченко
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Президент России подчеркнул, что общество убедительно поддержало курс на укрепление суверенитета России.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин, выступая перед Советом Федерации, рассказал о сути и смысле принятых на общероссийском голосовании 1 июля конституционных изменений.

«Хочу вновь повторить: суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны. А это историческая преемственность, моральные ценности, это надежные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества. Наконец, это укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики», — подчеркнул президент.

Он добавил, что изменения в Основной закон страны призваны обеспечить безусловное соблюдение законности и правопорядка. Конституция защищает интересы граждан, предпринимательские свободы и прочее. Кроме того Путин подчеркнул убедительную поддержку курса российского общества на укрепление суверенитета страны.

Глава государства поблагодарил СовФед за активное участие в подготовке поправок к Конституции России, отметив важность применения не только опыта законотворческой деятельности верхней палаты парламента, но и умение сенаторов воспринимать позицию общества.

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