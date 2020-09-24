Отец Марцинкевича заявил, что его сына «реально» убили

Отец Максима «Тесака» Марцинкевича сделал эмоциональное заявление после осмотра тела сына в морге в Челябинске. Родственникам националиста наконец показали тело «Тесака», на котором Сергей Марцинкевич нашел следы пыток. По этой причине родитель неонациста продолжает стоять на своем: его сына убили.

«Нормально реально пытали, реально убили, и ваш ******* город я ненавижу», — на эмоциях сказал отец покойного 5-tv.ru.

Он также заявил, что на трупе оторваны два ногтя на ногах и есть следы укола.

По словам адвоката семьи Марцинкевича, в скором времени труп националиста отправят на родину.

Лидера движения «Реструкт»* Максима Марцинкевича нашли мертвым 16 сентября в своей камере в СИЗО Челябинска. Близкие националиста не верят, что «Тесак» покончил с собой.

В 2017 году суд приговорил Марцинкевича к десяти годам лишения свободы за разбой, хулиганство и умышленное причинение вреда имуществу. Позднее срок его заключения был сокращен до восьми лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что родственники «Тесака» устроили скандал в морге.

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