В распоряжении 5-tv.ru оказались аудиозаписи разговора родственников Максима «Тесака» Марцинкевича с сотрудником морга, который состоялся накануне. 23 сентября отец националиста вместе с супругой и адвокатом приехали в Челябинск, чтобы забрать тело «Тесака», однако выдавать им его отказались.

Как пояснил сотрудник морга, он не может «своевольничать» в этом деле, поэтому тело Марцинкевича родные смогут забрать только на следующий день, когда придет начальник. Родственники, в свою очередь, начали возмущаться.

«Может это вообще не Максим? Тушку положили!», — негодовали родные.

«Я не смогу вас пустить. Вы меня тоже услышите, вы уедете в Москву, а я здесь работать останусь», — отвечал им работник.

По мнению родственников, тело им не захотели выдавать, чтобы скрыть следы убийства. Однако сотрудник морга продолжал им возражать.

«Я сам его лично забирал. Что вы думаете я не знаю, кто это? Я все понимаю. Я не пропущу, вы уедете, а я здесь останусь», – настаивал на своем мужчина.

Он заявил, что камеры в любом случае покажут, что он их пропустил, что вызвало еще большее негодование близких Марцинкевича.

«Камеры работают? Когда надо они работают. То есть, когда сидит человек и его убивают, камеры не работают, а когда труп забрать — камеры работают», — возмущались они.

Лидера движения «Реструкт»* Максима Марцинкевича нашли мертвым 16 сентября в своей камере в СИЗО Челябинска. Близкие националиста отказываются верить, что «Тесак» покончил с собой.

В 2017 году суд приговорил националиста к десяти годам лишения свободы за разбой, хулиганство и умышленное причинение вреда имуществу. Позднее срок его заключения был сокращен до восьми лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные фото справки о смерти Максима Марцинкевича.

* — запрещено на территории РФ