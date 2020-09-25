Арестованы руководители строительной компании, сорвавшие реконструкцию консерватории в Петербурге
Задержанные по делу о мошенничестве отправлены под арест.
Фото, видео: Ведомости / ТАСС, Максим Стулов, 5-tv.ru
В Москве суд на два месяца арестовал задержанных по делу о мошенничестве при реконструкции Петербургской консерватории; Государственная комиссия начала повторную экспертизу исторического здания.
По версии следствия — благодаря руководству строительной компании почти 200 миллионов рублей растворились на счетах сторонних компаний при реставрации петербургской консерватории.
За восемь лет неспешной реставрации выявились некоторые вещи, которые не были учтены в первоначальном проекте и за это время сильно поменялись строительные нормы. Сейчас долгострой нуждается в повтором прохождении государственной экспертиз.
Кто ускорился после требования президента разобраться, наконец, с этим долгостроем, знает корреспондент Алексей Полторанин. Подробнее смотрите в видеосюжете.
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