Арестованы руководители строительной компании, сорвавшие реконструкцию консерватории в Петербурге

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Задержанные по делу о мошенничестве отправлены под арест.

Фото, видео: Ведомости / ТАСС, Максим Стулов, 5-tv.ru

В Москве суд на два месяца арестовал задержанных по делу о мошенничестве при реконструкции Петербургской консерватории; Государственная комиссия начала повторную экспертизу исторического здания.

По версии следствия — благодаря руководству строительной компании почти 200 миллионов рублей растворились на счетах сторонних компаний при реставрации петербургской консерватории.

За восемь лет неспешной реставрации выявились некоторые вещи, которые не были учтены в первоначальном проекте и за это время сильно поменялись строительные нормы. Сейчас долгострой нуждается в повтором прохождении государственной экспертиз.

Кто  ускорился после требования президента разобраться, наконец, с этим долгостроем, знает корреспондент Алексей Полторанин. Подробнее смотрите в видеосюжете.

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