«Роскосмос» рассекретил документы по советской лунной программе
Публикация посвящена 50-летию полета межпланетной станции «Луна-16».
Фото, видео: roscosmos.ru, 5-tv.ru
К годовщине памятной даты «Роскосмос» рассекретил документы, связанные с подготовкой советской лунной программы. Это распоряжения правительства, отчеты о неудачных запусках. Например, в конце 60-х СССР планировал установить на Луне астрономическую обсерваторию.
Но из-за нескольких аварий ракеты-носителя эти проекты не осуществились, как и планы в 73-м году отправить на Луну наших космонавтов. В 77-м на Землю собирались доставить грунт с обратной стороны Луны; в 78-м — запустить новый луноход. Эти намерения тоже остались только на бумаге.
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