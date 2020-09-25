«Роскосмос» рассекретил документы по советской лунной программе

К годовщине памятной даты «Роскосмос» рассекретил документы, связанные с подготовкой советской лунной программы. Это распоряжения правительства, отчеты о неудачных запусках. Например, в конце 60-х СССР планировал установить на Луне астрономическую обсерваторию.

Но из-за нескольких аварий ракеты-носителя эти проекты не осуществились, как и планы в 73-м году отправить на Луну наших космонавтов. В 77-м на Землю собирались доставить грунт с обратной стороны Луны; в 78-м — запустить новый луноход. Эти намерения тоже остались только на бумаге.