«Роскосмос» рассекретил документы по советской лунной программе

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Публикация посвящена 50-летию полета межпланетной станции «Луна-16».

Фото, видео: roscosmos.ru, 5-tv.ru

К годовщине памятной даты «Роскосмос» рассекретил документы, связанные с подготовкой советской лунной программы. Это распоряжения правительства, отчеты о неудачных запусках. Например, в конце 60-х СССР планировал установить на Луне астрономическую обсерваторию.

Но из-за нескольких аварий ракеты-носителя эти проекты не осуществились, как и планы в 73-м году отправить на Луну наших космонавтов. В 77-м на Землю собирались доставить грунт с обратной стороны Луны; в 78-м — запустить новый луноход. Эти намерения тоже остались только на бумаге.

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