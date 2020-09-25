Суперкубок УЕФА отправился в Германию

Суперкубок UEFA отправился в Германию. Футболисты «Баварии» обыграли «Севилью» в матче за главный трофей европейского клубного футбола. Игра, которая проходила на стадионе в Будапеште, закончилась со счетом 2:1 в дополнительное время.

Это второй суперкубок в истории «Баварии». Команда в значительной степени контролировала всю вторую половину игры. Победный гол забил Мартинес на 104-й минуте.

В этом сезоне «Бавария» завоевала уже четвертый трофей после Бундеслиги, Кубка Германии и Лиги чемпионов. Что не скажешь о «Севилье», которая установила антирекорд по количеству поражений в матчах международного турнира, проиграв уже пятый финал.