Суперкубок УЕФА отправился в Германию

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А вот «нервионцы» установили антирекорд по количеству поражений в матчах международного турнира, проиграв уже пятый финал.

Фото, видео: globallookpress.com / Laszlo Szirtesi / POOL, 5-tv.ru

Суперкубок UEFA отправился в Германию. Футболисты «Баварии» обыграли «Севилью» в матче за главный трофей европейского клубного футбола. Игра, которая проходила на стадионе в Будапеште, закончилась со счетом 2:1 в дополнительное время.

Это второй суперкубок в истории «Баварии». Команда в значительной степени контролировала всю вторую половину игры. Победный гол забил Мартинес на 104-й минуте.

В этом сезоне «Бавария» завоевала уже четвертый трофей после Бундеслиги, Кубка Германии и Лиги чемпионов. Что не скажешь о «Севилье», которая установила антирекорд по количеству поражений в матчах международного турнира, проиграв уже пятый финал.

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