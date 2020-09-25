Второй подозреваемый в убийстве девочки в Нижегородской области задержан

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 172

Предположительно, к расправе над школьницей мог быть причастен бывший сожитель ее матери, который вернулся из тюрьмы.

Фото, видео: globallookpress.com /Michaela Begsteiger, 5-tv.ru

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Нижегородской области задержан. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Предположительно, к расправе над школьницей мог быть причастен 34-летний Павел Сурков — бывший сожитель матери ребенка, который недавно освободился из тюрьмы. Согласно неподтвержденной информации, выйдя на свободу, он наведался к возлюбленной, однако та его не приняла, и он решил отомстить «на дочери».

Ранее 5-tv.ru писал, что второй подозреваемый мог быть причастен еще к одному убийству. 

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