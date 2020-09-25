«Разругалась с ним»: Родственница погибшей девочки в Нижегородской области о подозреваемом

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 96

Предположительно, к расправе над школьницей может быть причастен бывший сожитель ее матери.

Фото, видео: globallookpress.com, 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео с родственницей девятилетней девочки, погибшей в Нижегородской области. В настоящее время подозреваемый в расправе над малышкой задержан и доставлен на допрос. Предположительно, к убийству школьницы может быть причастен бывший сожитель ее матери. Согласно неподтвержденной информации, мужчина вернулся из тюрьмы, однако бывшая избранница его не приняла и он пообещал «отомстить на дочери».

Родственница погибшей девочки отказалась делиться с корреспондентом подробностями о подозреваемом в убийстве мужчине, однако кое-что все-таки сказала.

«Я просто разругалась с ним. Я не знаю (где они жили — Прим.ред). Наверное, знал, что дочка есть», — рассказала женщина.

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