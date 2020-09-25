СК назвал нижегородского рецидивиста подозреваемым в убийстве не только ребенка, но и женщины

Следственный комитет (СК) по Нижегородской области подтвердил причастность к убийству Павлом Сурковым по кличке «Пафик» еще одного человека, а именно его бывшей сожительницы. Сейчас он проходит подозреваемым по делу о расправе над девятилетней девочкой из поселка Неклюдово.

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Так, жертвой рецидивиста могла стать 36-летняя женщина Снежана Фоменко, тело которой обнаружили в городе Бор на улице Державина в день убийства ребенка. По словам местных жителей, это более, чем возможно. Между поселком Неклюдово, где обнаружили мертвую школьницу, и городом Бором всего лишь девять километров. Пройти пешком такое расстояние можно примерно за два часа.

Девятилетняя девочка пропала около 17:00 24 сентября после того, как вышла из школьного автобуса. Незадолго до трагедии ребенка видели с неизвестным мужчиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о 34-летнем рецидивисте «Пафике». Павел Сурков был осужден по трем статьям — грабеж, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и искал себе спонсоров «Вконтакте».