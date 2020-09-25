Овечкин устроил празднование 35-летия в Москве на пять миллионов

24 сентября в российской столице в честь 35-летия хоккеиста Александра Овечкина прошла шумная вечеринка с участием многочисленных звезд спорта и отечественной эстрады. Банкет устроили в зале Orion Hall. Судя по размаху мероприятия, он обошелся спортсмену как минимум в пять миллионов рублей, пишет сайт KP.RU.

На празднике блистала любимая супруга и мать двоих наследников Овечкина, модель Настасья Шубская. Для вечера она выбрала роскошное платье, расшитое кристаллами Swarovski. По словам очевидцев, пара все так же влюблена — много целуется, трогательно держится за руки и с нежностью смотрит друг на друга.

Поздравить спортсмена прибыли его многочисленные коллеги — например, хоккеисты Илья Ковальчук и Евгений Малкин прилетели к нему из США. Овечкин и сам вернулся в Москву не так давно из Вашингтона. Он выступает за главный хоккейный клуб американской столицы «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года.

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Не пропустили вечер и представители шоу-бизнеса — певцы Полина Гагарина и Дмитрий Маликов были главными музыкальными звездами празднования. Среди гостей были певица Ольга Бузова, продюсер Яна Рудковская, фигурист Евгений Плющенко, футболист Александр Самедов и многие другие. Ведущей в привычном ей амплуа выступила Лера Кудрявцева в компании актера Вячеслава Манучарова.

«Гвоздем» вечеринки стал трогательный танец Александра Овечкина с мамой Татьяной под песню «Мама» Маликова. Как известно, именно именитую баскетболистку хоккеист считает ответственной за успех своей спортивной карьеры. Много лет назад она потеряла в аварии своего старшего сына Сергея — теперь так зовут первенца Овечкина и Шубской.

Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года. Он входит в число наиболее именитых и высокооплачиваемых хоккеистов в НХЛ. В 2019 году его доход Forbes оценил в 15,1 миллиона долларов.

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