Король Норвегии Харальд V попал в больницу
83-летний монарх правит скандинавской страной с 1991 года.
Фото: globallookpress.com / imago stock&people
Норвежский король Харальд V ранним утром был госпитализирован в университетскую клинику Осло. Об этом со ссылкой на сообщение королевского двора Норвегии пишет РИА Новости.
Причина госпитализации 83-летнего монарха не называется. Из-за случившегося он не сможет возглавить заседание Государственного совета страны. Его обязанности временно будет выполнять его сын и наследник престола Хокон. Ранее он уже дважды заменял отца в качестве регента Норвегии, когда короля лечили от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.
Харальд V сменил на троне своего покойного отца Улафа V почти 30 лет назад. Он стал первым королем Норвегии с именем Харальд за восемь веков.
Ранее 5-tv.ru писал, как выглядят сейчас будущие короли и королевы разных стран.
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