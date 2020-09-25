Король Норвегии Харальд V попал в больницу

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Анастасия Шадская
45

83-летний монарх правит скандинавской страной с 1991 года.

Король Норвегии Харальд V попал в больницу

Фото: globallookpress.com / imago stock&people

Норвежский король Харальд V ранним утром был госпитализирован в университетскую клинику Осло. Об этом со ссылкой на сообщение королевского двора Норвегии пишет РИА Новости.

Причина госпитализации 83-летнего монарха не называется. Из-за случившегося он не сможет возглавить заседание Государственного совета страны. Его обязанности временно будет выполнять его сын и наследник престола Хокон. Ранее он уже дважды заменял отца в качестве регента Норвегии, когда короля лечили от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Харальд V сменил на троне своего покойного отца Улафа V почти 30 лет назад. Он стал первым королем Норвегии с именем Харальд за восемь веков.

Ранее 5-tv.ru писал, как выглядят сейчас будущие короли и королевы разных стран.

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Король Норвегии Харальд V попал в больницу

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