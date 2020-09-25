В Кремле оценили необходимость введения ограничительных мер из-за COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль видит и констатирует определенный рост числа заболевших граждан. По его словам, серьезных запретов для экономики в ближайшее время не планируется.

«Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи не идет. Мы констатируем определенный рост числа инфицированных. Вместе с тем ранее предпринятые меры по мобилизации системы здравоохранения и в Москве, и в регионах позволяют гораздо в более контролируемом режиме держаться на фоне проявлений пандемии», — заявил Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин попросил работодателей перевести москвичей на удаленку. В качестве основных требований главы столицы идут сокращение контактов со всеми, кто проживает отдельно, а также ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах.

«Приближаются холода, а с ними и традиционный рост простудных заболеваний», — сказал мэр Москвы, отметив, что наложение простуды и COVID-19 является очень опасным и может иметь тяжелые последствия. Особенно это касается пожилых людей и граждан с хроническими болезнями.

Сергей Собянин напомнил, что предпринятые весной 2020 года аналогичные меры помогли избежать резкого роста случаев инфицирования коронавирусом. Новые ограничения помогут остановить распространение вируса. Следить за соблюдением этих правил Собянин поручил правоохранительным органам Москвы.