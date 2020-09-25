Собянин попросил работодателей перевести москвичей на удаленку

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Анастасия Шадская
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Мэр столицы рекомендовал представителям старшего поколения и больным хроническими заболеваниями оставаться дома.

Собянин попросил работодателей перевести москвичей на удаленку

Фото: ТАСС / Григоров Гавриил

Тема:
Эпидемия коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей старше 65 лет оставаться дома и рекомендовал руководителям предприятий перевести сотрудников на удаленную работу. Об этом говорится в тексте указа «О внесении изменений в правовые акты города Москвы», опубликованном на официальном сайте столицы.

Собянин отметил, что ухудшение эпидемиологической обстановки и приближение сезона простуд заставило его вновь просить жителей Москвы оставаться дома.

Список основных требований:

  • Пожилые люди старше 65 лет должны по возможности соблюдать режим самоизоляции;
  • Все граждане в зоне риска из-за хронических заболеваний — аналогично;
  • Сократить контакты со всеми, кто проживает отдельно;
  • Посещение аптек, магазинов и общественных мест — в защитных масках и перчатках;
  • Работающим из уязвимой категории — взять отпуск или попросить работать на дому, власти готовы выдать им больничные листы;
  • Всем руководителям организаций просьба по максимуму перевести всех работников на дистанционный режим;
  • Соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы в местах скопления людей;
  • Обязательная проверка температуры, масочный режим и тесты на коронавирус там, где прерывать рабочие процессы нельзя.

Собянин напомнил, что предпринятые весной 2020 года аналогичные меры помогли избежать резкого роста случаев инфицирования коронавирусом. Новые ограничения помогут остановить распространение вируса, считает мэр столицы.

Следить за соблюдением этих правил Собянин поручил правоохранительным органам Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о массовом росте ОРВИ и гриппом.

Тема:
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