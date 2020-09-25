В Сербии погибли два пилота ВВС после крушения самолета

|
Александр Просяник
41

В районе села Брасина упал МиГ-21.

В Сербии погибли два пилота ВВС после крушения самолета

Фото: www.globallookpress / Cristian Cristel

Два пилота военно-воздушных сил Сербии погибли после крушения самолета МиГ-21. Военные выполняли служебные задачи. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел в 10 часов утра по московскому времени.

«Два пилота ВВС и ПВО Республики Сербия погибли сегодня около 9.10 (10.10 мск) при падении самолета МиГ-21 в районе села Брасина под городом Мали-Зворник, выполняя служебные задачи. Минобороны, после оповещения семей пилотов, проинформирует общественность об именах пилотов», — рассказали в министерстве обороны страны.

Уточняется, что на месте происшествия в настоящее время направлены спасатели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что легкомоторный самолет рухнул в Тульской области.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
76.82
-0.36 89.66
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:10
Видео: блогер-экстремал протащил самолет весом 43 тонны в Пулково
19:08
Акция «Сохраним лес» принесла 67 регионам России более семи миллионов деревьев
18:58
В Москве иномарка с «крутыми» номерами сбила дочь основателя Hungry Boys — видео
18:49
Ленобласть закупит у Белоруссии станции для очистки воды
18:44
«Разводиться собрались?» — жена Погребняка намекнула на сложности в браке
18:40
«Это гигант в России» — Лукашенко об активизации сотрудничества с Иркутской областью

Сейчас читают

Стали известны результаты анализов на алкоголь утонувшей дочери Владимира Конкина
«Пробка и штопор в сумке»: дочь актера Конкина пришла в бассейн нетрезвой, заявили очевидцы
«История о красавице и чудовище»: дочь Долиной показала архивные снимки с Началовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок