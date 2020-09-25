В Сербии погибли два пилота ВВС после крушения самолета

Два пилота военно-воздушных сил Сербии погибли после крушения самолета МиГ-21. Военные выполняли служебные задачи. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел в 10 часов утра по московскому времени.

«Два пилота ВВС и ПВО Республики Сербия погибли сегодня около 9.10 (10.10 мск) при падении самолета МиГ-21 в районе села Брасина под городом Мали-Зворник, выполняя служебные задачи. Минобороны, после оповещения семей пилотов, проинформирует общественность об именах пилотов», — рассказали в министерстве обороны страны.

Уточняется, что на месте происшествия в настоящее время направлены спасатели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что легкомоторный самолет рухнул в Тульской области.