Мать трагически погибшего Егора Клинаева рассказала о его последней работе

Мать актера Егора Клинаева, погибшего в ДТП три года назад, Наталия дала интервью StarHit после премьеры сериала «Взрыв». Там подросток сыграл одну из ключевых ролей, и одну из последних.

По словам Наталии, сериал снимали в 2016 году. На тот момент самому Егору было 17 лет. Юноше очень нравился актерский состав и вся съемочная группа.

«Он считал, что эта роль для него — переход, так скажем, из „детского“ кино во „взрослое“. Сын рассказывал, что ему нравится, как меняется его герой: сначала он был глупым подростком, а потом, в результате трагедии, становится более серьезным и осознанным», — поделилась Наталия Клинаева.

Глядя на сына с экрана, говорит родительница, она очень тоскует, ведь «трагедия никуда не уйдет», как и боль от потери. При этом у актера есть младшая сестра Вера, которая может пойти по стопам старшего брата. Девочка только пошла в школу, и родители стараются сильно ее не нагружать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Егор Клинаев погиб из-за собственной роковой ошибки. Такое мнение высказывал специалист в области дорожного движения Святослав Данилов. Авария произошла 27 сентября 2017 года. 18-летний юноша ехал по МКАД и остановился, чтобы помочь пострадавшим в ДТП. Как только Егор вышел на проезжую часть, его самого сбила машина.