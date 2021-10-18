Большие пальцы и линия «яда»: как выбрать идеального мужа по рукам и обойти маньяка

Проблема одиночества — одна из главных в современном мире. Причем по статистике, женщинам гораздо труднее найти себе кавалера. Во-первых, потому что мальчиков в среднем рождается меньше, чем девочек. Во-вторых, немногие представители сильного пола хотят обременять себя долгосрочными отношениями.

Но если даме посчастливилось завязать роман, то как понять, что любимый мужчина — тот самый идеал: не предаст, не подведет и не бросит? Ответ на этот вопрос нашел практикующий хиромант, автор уникальных методик анализа рук человека Иван Громов.

В беседе с 5-tv.ru эксперт назвал ТОП-4 признака, свидетельствующих о том, что потенциальный кавалер может быть опасен для женщины.

Размер ладоней

По словам эксперта, крупные, несоразмерные росту и длине рук ладони человека всегда выдают в нем задатки хищника: агрессию, чрезмерную вспыльчивость и желание быть лидером.

Таким образом, если дама не готова всю жизнь сражаться за право голоса в семье, то ей следует выбирать мужчину с аккуратными, небольшими кистями.

Форма больших пальцев

У открытого, добродушного человека большие пальцы рук имеют конусообразную форму и примерно сочетаются по размеру с оставшимися восьмью.

«Если идет речь про мужчину агрессивного, который способен поднять на женщину руку, то у него большой палец часто имеет округлую форму — булавы или шляпки гриба», — подчеркнул Иван Громов.

Эксперт заметил, что представители сильного пола с такой особенностью нередко провоцируют экстремальные ситуации. И под наплывом эмоций могут даже пойти на убийство. Причем их агрессия зачастую ничем не мотивирована.

Линия «головы»

При выборе кавалера важно обратить внимание и на строение так называемой линии «головы», расположенной под первой горизонтальной линией на ладони. Если она достаточно длинная, наклонная и доходит почти до края кисти, это может свидетельствовать, что человек чересчур упрямый, эмоционально неуравновешенный и не умеет признавать свои ошибки.

Кроме того, такой вид линии «головы» нередко указывает, что мужчина любит снимать стресс посредством алкоголя или даже запрещенных веществ.

Линия «яда»

О пристрастиях к выпивке наглядно свидетельствует и черта на тыльной стороне ладони, недалеко от запястья — линия «яда». Есть она короткая, четкая и глубокая, то такой кавалер несомненно доставит хлопот будущей супруге.

«Смотрите на руки мужчин, с которыми вы знакомитесь, и пусть у вас все будет хорошо в личной жизни», — подытожил Иван.

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