«У них был заказ»: Цискаридзе рассказал о травле Волочковой

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе рассказал о травле Анастасии Волочковой в эфире YouTube-программы Дмитрия Быкова. По его словам, его пытались втянуть в кампанию, развернутую против балерины. За отказ участвовать в ней он потом поплатился.

«Все, что касается Насти, если бы я не был свидетелем той чудовищной кампании, травли, которая была развернута против нее, то я бы относился скептически. Я был участником, когда она появилась в Москве, я был первым, кто с ней танцевал. Я был участником этой чудовищной травли, когда меня вызвали и сказали: „Сейчас вы выйдете и перед камерами скажете, что вы ее не можете поднять“. Я сказал: „Я не буду“. Тем более, я ее мог поднять. И все эти люди, которые мне угрожали из-за этого, они мне потом и отомстили. Чуть позже. У них был заказ. Она пусть сама про это рассказывает», — рассказал Цискаридзе.

Называть конкретные имена тех, кто стоял за травлей Волочковой он отказался. Артист заметил, что об этом лучше спросить саму балерину.

Скандал вокруг увольнения Анастасии Волочковой из Большого театра разразился в начале 2000-х годов. Тогда администрация театра не продлила с артисткой очередной годовой контракт, ограничившись четырьмя месяцами. Официальной причиной отказа от сотрудничества называлось несоответствие требованиям физической формы балерины — якобы ей невозможно было подобрать партнера. Сама Волочкова объясняла проблему «лишнего веса» тем, что руководство театра заставило танцоров подписать письмо, в котором они отказывались работать с ней.

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