В Латвии почтили память узников концлагера Саласпилс
76 лет назад советские солдаты освободили заключенных лагеря смерти, находящегося в 18 километрах от Риги.
Фото, видео: ТАСС / Лисицын Виктор; 5-tv.ru
В Латвии отметили 76-ю годовщину освобождения советскими солдатами концлагеря Саласпилс. Сотни людей почтили память погибших узников.
Рига предпочитает не вспомнить о зверствах фашистов, поэтому официальные мероприятия на мемориальном комплексе не проходят. И это несмотря на то, что в лагерь смерти, кроме пленных солдат и евреев, сгоняли преимущественно жителей Латвии.
Фашисты морили узников голодом, травили в газовых камерах и проводили медицинские опыты. Согласно архивным документам, в концлагере погибли по меньшей мере сто тысяч человек.
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