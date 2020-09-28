В Латвии почтили память узников концлагера Саласпилс

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76 лет назад советские солдаты освободили заключенных лагеря смерти, находящегося в 18 километрах от Риги.

Фото, видео: ТАСС / Лисицын Виктор; 5-tv.ru

В Латвии отметили 76-ю годовщину освобождения советскими солдатами концлагеря Саласпилс. Сотни людей почтили память погибших узников.

Рига предпочитает не вспомнить о зверствах фашистов, поэтому официальные мероприятия на мемориальном комплексе не проходят. И это несмотря на то, что в лагерь смерти, кроме пленных солдат и евреев, сгоняли преимущественно жителей Латвии.

Фашисты морили узников голодом, травили в газовых камерах и проводили медицинские опыты. Согласно архивным документам, в концлагере погибли по меньшей мере сто тысяч человек.

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