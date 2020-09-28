В Минобороны Азербайджана заявили об обстреле у линии соприкосновения
По словам представителей ведомства, вооруженные силы Армении открыли огонь по городу Тертер.
Фото: РИА Новости /Ваган Степанян
Министерство обороны Азербайджана опубликовало заявление об обстрелах территорий у линии соприкосновения. Как сообщается на сайте ведомства, вооруженные силы Армении открыли огонь по городу Тертер, расположенного неподалеку от Нагорного Карабаха. Официальный Баку предупредил Ереван об ответных мерах.
«28 сентября с утра армянские вооруженные силы подвергают обстрелу город Тертер. Руководство министерства обороны в последний раз предупреждает противника, что нами будут предприняты адекватные ответные меры против него», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Кроме прочего, в оборонном ведомстве сообщили, в результате предпринятых мер по пресечению активных боевых действий противника еще два танка вооруженных сил Армении были уничтожены точным огнем.
Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил с премьер-министром Армении бои в Нагорном Карабахе.
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