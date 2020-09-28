В Минобороны Азербайджана заявили об обстреле у линии соприкосновения

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Василий Заика
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По словам представителей ведомства, вооруженные силы Армении открыли огонь по городу Тертер.

В Минобороны Азербайджана заявили об обстреле у линии соприкосновения

Фото: РИА Новости /Ваган Степанян

Министерство обороны Азербайджана опубликовало заявление об обстрелах территорий у линии соприкосновения. Как сообщается на сайте ведомства, вооруженные силы Армении открыли огонь по городу Тертер, расположенного неподалеку от Нагорного Карабаха. Официальный Баку предупредил Ереван об ответных мерах.

«28 сентября с утра армянские вооруженные силы подвергают обстрелу город Тертер. Руководство министерства обороны в последний раз предупреждает противника, что нами будут предприняты адекватные ответные меры против него», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Кроме прочего, в оборонном ведомстве сообщили, в результате предпринятых мер по пресечению активных боевых действий противника еще два танка вооруженных сил Армении были уничтожены точным огнем.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, есть жертвы среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров. 

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил с премьер-министром Армении бои в Нагорном Карабахе.

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