«Срочно прекратить военные действия»: Путин обсудил с премьер-министром Армении бои в Нагорном Карабахе

Ситуацию в Нагорном Карабахе Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Российский президент выразил серьезную озабоченность в связи с возобновлением масштабных боевых действий. Путин подчеркнул, что важно предпринять все усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, а главное — необходимо срочно прекратить военные действия.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, есть жертвы среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.