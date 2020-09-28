«Срочно прекратить военные действия»: Путин обсудил с премьер-министром Армении бои в Нагорном Карабахе

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Телефонный разговор состоялся 27 сентября по инициативе Никола Пашиняна.

Фото, видео: РИА Новости; 5-tv.ru

Ситуацию в Нагорном Карабахе Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Российский президент выразил серьезную озабоченность в связи с возобновлением масштабных боевых действий. Путин подчеркнул, что важно предпринять все усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, а главное — необходимо срочно прекратить военные действия.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, есть жертвы среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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