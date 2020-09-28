Лидеры РФ и Южной Кореи обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений
Владимир Путин и Мун Чжэ Ин в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшее углубление сотрудничества двух стран в разных областях.
Фото, видео: ТАСС / Михаил Климентьев; 5-tv.ru
Президенты России и Южной Кореи обменялись поздравлениями в связи с тридцатилетием установления дипломатических отношений между Москвой и Сеулом.
Владимир Путин и Мун Чжэ Ин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили дальнейшее углубление сотрудничества двух стран в разных областях, в том числе — в сфере здравоохранения, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и разработку вакцин.
Читайте также
+12° 767 мм рт. ст.
71%
71%
78.67
1.85 91.48
1.82
1.85 91.48
1.82
Нашли ошибку?