Лидеры РФ и Южной Кореи обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений

Президенты России и Южной Кореи обменялись поздравлениями в связи с тридцатилетием установления дипломатических отношений между Москвой и Сеулом.

Владимир Путин и Мун Чжэ Ин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили дальнейшее углубление сотрудничества двух стран в разных областях, в том числе — в сфере здравоохранения, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и разработку вакцин.