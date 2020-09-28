Лидеры РФ и Южной Кореи обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений

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Владимир Путин и Мун Чжэ Ин в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшее углубление сотрудничества двух стран в разных областях.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

Президенты России и Южной Кореи обменялись поздравлениями в связи с тридцатилетием установления дипломатических отношений между Москвой и Сеулом.

Владимир Путин и Мун Чжэ Ин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили дальнейшее углубление сотрудничества двух стран в разных областях, в том числе — в сфере здравоохранения, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и разработку вакцин.

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