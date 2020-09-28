Как отметили Всемирный день туризма в Петербурге

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Этим летом город на Неве стал наиболее востребованным у гостей из российских регионов.

Фото, видео: ТАСС / Коньков Сергей; 5-tv.ru

Всемирный день туризма в Петербурге завершился уникальным световым шоу. На Неве экстремалы показали пиротехнические и акробатические трюки. А затем прогремел салют и развели мосты. Праздник в Северной столице отмечали с большим размахом в течение двух дней. За это время для жителей и гостей города провели более восьми тысяч бесплатных мероприятий. Свободно можно было посетить музеи. Были организованы пешеходные, автобусные и водные экскурсии.

На Дворцовой площади прошла торжественная церемония закрытия мотосезона. Сотни байкеров проехали по Невскому проспекту. А по Фонтанке и Мойке проплыли сапсерферы. Некоторые из участников акции взяли с собой домашних питомцев и надели костюмы сказочных персонажей, чтобы привлечь внимание как можно большего числа туристов.

Из-за пандемии коронавируса этим летом иностранцы не смогли посетить Петербург, он стал наиболее востребованным у гостей из российских регионов.

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