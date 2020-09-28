«Обладала даром ясновидения»: астропсихолог раскрыла тайную причину гибели дочери Конкина

Трагически погибшая в бассейне дочь звезды фильмов «Как закалялась сталь» и «Место встречи изменить нельзя» Владимира Конкина София могла изменить свою судьбу, если бы знала о своем жизненном предназначении. Об этом 5-tv.ru рассказала астропсихолог Олеся Сандуляк.

«В формуле души Софии я вижу много ретроградных планет. Такое соединение означает, что она должна была пройти свои кармические задачи, а именно стать актрисой, певицей, либо раскрыть себя в какой-то другой творческой сфере деятельности. Но, по моим сведениям, она работала юристом», — поведала ведунья.

По ее словам, соединение Сатурна с Нептуном и Ураном, на которое указывает дата рождения Софии — 19 мая 1988 года — говорит не только о творческих задатках. У девушки была предрасположенность к астрологии и ясновидению. Однако то, что она не развивала эти способности, и подвело ее к трагической смерти.

«Она к 30 годам должна была прийти к своему предназначению. Но этого не произошло. Также я вижу, что у нее были нетрадиционные способности в сфере астрологии, психологии и других эзотерических направлений. Возможно, она что-то видела. Обладала даром ясновидения либо видела вещие сны. В этой области ей тоже нужно было развиваться, начиная с 30 лет. Могу предположить, что именно потому, что она не следовала своему предназначению, она погибла. Если бы она в 2020 году все-таки проявила свои творческие способности или ушла в астрологию, психологию, возможно, ее судьба сложилась бы иначе», — заключила Олеся Сандуляк.

О смерти 32-летней наследницы заслуженного артиста РФ Владимира Конкина Софии стало известно утром 24 сентября. Как заявил в беседе с 5-tv.ru источник, близкий к семье актера, несколько дней назад женщина ушла на занятие в бассейн и не вернулась. В среду, 23 сентября, ее близким поступил звонок из больницы. Медики сообщила, что дочь Конкина находится в реанимации. Несмотря на все усилия врачей, стабилизировать состояние Софии не удалось. В ночь с 23 на 24 сентября она скончалась.

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